Марио Фернандес заявил, что хотел бы завершить карьеру в ЦСКА

ТАСС, 8 декабря. Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес хотел бы завершить свою игровую карьеру в армейском клубе. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

В составе ЦСКА Фернандес выступает с 2012 года и стал трехкратным чемпионом России.

"Парни, посмотрите в мой паспорт. Мне уже 30 лет, это значит, что уже слишком поздно уезжать в топ-клуб. Пару-тройку лет назад, возможно, стоило попробовать уехать в Испанию, но не сложилось. Но я ничуть не жалею - я счастлив в ЦСКА", - сказал Фернандес.

"Я благодарен моему клубу за все, что он сделал для меня. Я вам больше скажу - хочу, чтобы ЦСКА был моей последней командой, и не хочу играть больше ни в каком другом клубе. В России у меня точно не будет другого клуба", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Фернандесом интересовался "Зенит".

"Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется, это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне ни заплатили. Так что я слышал об интересе "Зенита", но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода, и еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры", - отметил он.