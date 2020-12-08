Марио Фернандес назвал ЧМ-2018 в России одним из главных приключений в жизни

ТАСС, 8 декабря. Чемпионат мира 2018 года стал одним из главных приключений в жизни защитника ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Фернандес выступает за сборную России с 2017 года. Он является уроженцем Бразилии и получил российское гражданство в 2016 году. На чемпионате мира 2018 года Фернандес провел пять матчей и забил один гол в четвертьфинале турнира против сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В том матче он также не реализовал удар в серии послематчевых пенальти.

"Одно из главных приключений в моей жизни, и за него я тоже благодарен России и ЦСКА, - сказал 30-летний Фернандес. - Тот матч с Хорватией - нечто особенное. За один день я пережил и один из самых счастливых моментов в моей карьере - когда забил гол, и одно из самых больших разочарований - когда не забил пенальти".

"Но если бы мне предложили пережить этот день заново, я бы согласился не задумываясь. Более того, если бы мне сказали перед серией пенальти: "Ты не забьешь - такова твоя судьба", я бы все равно взял мяч в руки и пошел к точке. Потому что надо уметь смотреть судьбе в лицо. И надо использовать хотя бы малейший шанс эту судьбу изменить к лучшему", - добавил защитник.