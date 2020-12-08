Марио Фернандес рассказал, что принял российское гражданство ради ФК ЦСКА

Фернандес является уроженцем Бразилии. Российское гражданство он получил в июле 2016 года, что позволило ему позднее не считаться легионером в заявке ЦСКА. В 2017 году он дебютировал в составе сборной России.

"Я это сделал ради ЦСКА, - сказал Фернандес. - Когда ко мне подошли в первый раз по этому поводу, меня чуть ли не сразу вызвали в сборную Бразилии, и само собой тема с российским паспортом для меня закрылась, но прошло какое-то время, и как сейчас помню, мы полетели с ЦСКА играть матч Лиги чемпионов в Германию, там Роман Бабаев (гендиректор ЦСКА) и Леонид Слуцкий (бывший главный тренер) снова подошли с таким вопросом. Я взял паузу, чтобы переговорить со всеми своими родственниками. Я их спрашивал, стоит ли мне соглашаться. И если хотя бы один сказал мне: "Марио, не надо", я бы ответил ЦСКА "нет".

"В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом", - добавил защитник.

Фернандесу 30 лет, он представляет ЦСКА с 2012 года, до этого защитник выступал за бразильский "Гремио". В составе сборной России он провел 25 матчей и забил 3 мяча. На чемпионате мира 2018 года Фернандес провел пять матчей и забил один гол в четвертьфинале турнира против сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).