Систему регистрации через QR-код будут применять на крупных соревнованиях в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Электронная система регистрации зрителей через присвоение QR-кода будет применяться на крупных соревнованиях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщили во вторник в департаменте общественных связей региона.

"Во время проведения соревнований при улучшении эпидемиологической обстановки департаменту спорта [Югры] поручаю применить аналогию сканирования и присвоения QR-кода зрителям с последующей рассылкой уведомлений по этой системе о возможных контактах с гражданами, возможно инфицированными", - цитирует департамент губернатора Наталью Комарову.

Временно исполняющая обязанности директора департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух озвучила ориентировочные сроки проведения мероприятий. Чемпионат России по биатлону по неолимпийским дисциплинам (командная гонка, одиночная эстафета, смешанная эстафета, масс-старт большой) состоится 8-15 марта 2021 года; чемпионат России по биатлону по олимпийским дисциплинам (спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафета) запланирован на 29 марта - 5 апреля 2021 года; чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин пройдет 1-10 июня 2021 года.