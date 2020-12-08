Долгий путь до Катара. Что нужно знать об отборочном турнире к ЧМ-2022 по футболу

Как распределены квоты на ЧМ-2022 между другими конфедерациями 4

Сборная Катара на данный момент является единственной командой, которая сыграет на чемпионате мира 2022 года. Такое право она получила, поскольку страна является организатором турнира. Еще 18 путевок на турнир распределены между пятью конфедерациями – КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерацией футбола), АФК (Азиатской футбольной конфедерацией), КОНКАКАФ (Конфедерацией футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), КАФ (Африканской конфедерацией футбола) и ОФК (Конфедерацией футбола Океании). Эти квоты распределены неравномерно – по 4,5 места у КОНМЕБОЛ и АФК, 3,5 – у КОНКАКАФ, пять – у КАФ. 0,5 – у ОФК. Последняя является наименее конкурентоспособной конфедерацией среди всех. С 1930 по 1962 год команды из Океании не участвовали в квалификации на чемпионат мира, а с 1966 по 1982 год отбор проводился совместно с азиатской квалификацией – за это время право выступить на чемпионате мира по разу получили сборные Австралии и Новой Зеландии. С 1986 года ОФК проводит квалификацию самостоятельно – турнир в Катаре станет десятым в таком формате. За последние 34 года сборные из Океании выходили на чемпионат мира всего дважды – в 2006-м это вновь удалось австралийцам, а в 2010-м – новозеландцам. Сборные из четырех конфедераций (КОНМЕБОЛ, АФК, КОНКАКАФ и ОФК), которые не сумеют попасть на чемпионат мира в Катаре напрямую через квалификацию, получат возможность завоевать путевку в межконтинентальном плей-офф. В июне 2022 года эти команды в двухматчевом формате определят последних участников предстоящего мирового первенства.