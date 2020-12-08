Футболист "Тоттенхэма" Кейн считает, что находится в лучшей форме в карьере

ТАСС, 8 декабря. Нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Гарри Кейн оценил свою нынешнюю физическую форму как лучшую в карьере. Его комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Independent.

"Я бы, наверное, сказал, что это лучшая форма за все время. Определенно, это превосходное начало сезона", - сказал 27-летний футболист.

Спортсмен отметил, что впереди команде предстоит многое преодолеть, чтобы бороться за трофеи в нынешнем сезоне. "У нас впереди еще долгий путь, были сезоны, когда мы некоторое время находились на вершине, но нам предстоит преодолеть большое количество препятствий, чтобы быть там и в конце сезона. Нам не удавалось сделать этого на протяжении многих лет, но мы просто принимаем игру такой, какая она есть. Результаты, которых мы добились в матчах против "Арсенала" (2:0) и "Манчестер Сити" (2:0) пару недель назад, помогут в этом, нам просто следует продолжать в том же духе", - добавил Кейн.

Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами. "Тоттенхэм" занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 24 очков после 11 туров.