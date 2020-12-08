Черчесов рассказал об отношении к критике в свой адрес после поражения от сербов

ТАСС, 8 декабря. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает рабочим моментом критику в свой адрес после разгромного поражения от команды Сербии в матче Лиги наций. Об этом Черчесов рассказал в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести FM" .

18 ноября сборная России проиграла в гостях со счетом 0:5 команде Сербии в заключительном, шестом туре Лиги наций. Россияне завершили групповой этап Лиги наций на втором месте в своей группе и не смогли пробиться в высший дивизион турнира.

"Главное - правильно оценить поражение, правильные выводы сделать и стать сильнее, - сказал Черчесов. - Есть критика, но и после победных матчей бывает критика. И самокритика тоже, потому что и в победных матчах бывают нюансы, которые надо поправлять, а после поражений тем более. Это рабочий момент, который касается не только меня, но и всех тренеров клубов и сборных".

"Наверное, у каждой команды бывают такие дни, что все идет не так, причем с первой минуты. Много можно говорить, что не сложилось. Значит, главный тренер что-то неправильно сложил, что так случилось. За результат всегда отвечает тренер, и двух мнений быть не может", - добавил Черчесов.

Жеребьевка квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года состоялась в понедельник. Сборная России в группе Н сыграет с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Первый тур европейского отборочного турнира состоится 24-25 марта 2021 года.