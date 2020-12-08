Фигуристка Бойкова не может вернуться к тренировкам из-за простуды, врачи не выявили ковид

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Врачи не выявили коронавирус у выступающей в паре с Дмитрием Козловским фигуристки Александры Бойковой, но речь о ее возвращении на лед пока не идет. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.

Действующие чемпионы Европы в парном катании Бойкова и Козловский пропустили пятый этап Кубка России в Москве из-за болезни партнерши.

"Пока врачи не дают добро на ее возвращение к тренировкам - она пока не выздоровела, но ковида у нее нет, это простуда, - сообщила Москвина. - Будем следовать указаниям специалистов и ждать, пока она получит допуск. Поэтому пара пока не тренируется".