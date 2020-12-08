Претендент на место Квята в "Альфа Таури" Цунода поучаствует в тестах молодых гонщиков

ТАСС, 8 декабря. Японский пилот гоночной серии "Формула-2" Юки Цунода примет участие в тестах молодых пилотов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", которые пройдут в Абу-Даби 15 декабря, в составе команды "Альфа Таури". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне Цунода проводил тесты за рулем болида "Альфа Таури" в итальянской Имоле 4 ноября. "Я с нетерпением жду возможности провести тесты с "Альфа Таури". Мне понравилось быть за рулем одной из машин команды, и я не могу дождаться момента, когда опробую ее в официальной тестовой сессии. Я действительно ценю то, как в команде мне помогли подготовиться, и хочу поблагодарить "Ред Булл" и [консультанта команды] Хельмута Марко за предоставленную возможность", - сказал Цунода.

"Во время гонки я буду сосредоточен на выполнении инструкций команды и отзывах инженерам. Это также будет возможностью узнать как можно больше нового и поможет моему развитию", - добавил гонщик.

Цунода является воспитанником молодежной программы "Ред Булл" и основным претендентом на место в команде россиянина Даниила Квята, контракт которого с "Альфа Таури" закончится по истечении сезона-2020. 20-летний гонщик занял третье место в чемпионате "Формулы-2" нынешнего сезона, получил суперлицензию для попадания в "Формулу-1" и приз имени Антуана Юбера, который вручается лучшему дебютанту сезона.