Президент IIHF Фазель чувствует себя хорошо, несмотря на заражение коронавирусом

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель чувствует себя хорошо, несмотря на то, что заразился коронавирусом. Об этом Фазель сообщил ТАСС.

Ранее пресс-служба IIHF сообщила о том, что тесты на коронавирус Фазеля и генерального секретаря организации Хорста Лихтнера показали положительный результат.

"У меня нет больших симптомов, я скрестил пальцы, нахожусь дома. Мне 70, но со мной все в порядке. Я в хорошей форме", - сказал Фазель.

Президент IIHF рассказал и о самочувствии Лихтнера. "У него был сильный кашель. Симптомы есть, но я с ним разговаривал утром, с ним все в порядке. Мы рискуем, когда постоянно ездим по работе, но сейчас я надеюсь, что через пару дней вернусь к работе", - отметил он.

Фазель также сказал, что в случае отрицательных тестов планирует поехать в Москву на Кубок Первого канала, который пройдет с 17 по 20 декабря.