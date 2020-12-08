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Летние олимпийские виды спорта

Десять австралийских велосипедистов госпитализированы после столкновения с мотоциклом

Велосипедисты врезались в мотоцикл полицейского, который внезапно остановился, чтобы позволить местному жителю выехать на проезжую часть с подъездной дорожки

ТАСС, 8 декабря. Десять ведущих австралийских велосипедистов были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести после столкновения с полицейским мотоциклом во время гонки. Об этом сообщает телеканал 9News.

Гонка проходила на северном побережье Нового Южного Уэльса. Велосипедисты врезались в мотоцикл полицейского, который внезапно остановился, чтобы позволить местному жителю выехать на проезжую часть с подъездной дорожки. Спортсмены получили повреждения голеней, порезы и ссадины, а также травмы головы. Врачи скорой помощи Нового Южного Уэльса оказали помощь велосипедистам и полицейскому на месте происшествия.

Самые серьезные травмы получил 25-летний Бен Кармэн. На некоторое время он был помещен в искусственную кому, в настоящее время спортсмен находится в сознании. "У него довольно серьезные травмы голени", - сообщил сотрудник скорой помощи Нового Южного Уэльса Грант Прендергаст, комментарий которого приводит телеканал.

Все десять велосипедистов, включая Кармэна, были доставлены в больницы в городах Твид-Хедс, Голд-Кост и Мервилламба с травмами, не угрожающими жизни.

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