Десять австралийских велосипедистов госпитализированы после столкновения с мотоциклом

ТАСС, 8 декабря. Десять ведущих австралийских велосипедистов были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести после столкновения с полицейским мотоциклом во время гонки. Об этом сообщает телеканал 9News.
Гонка проходила на северном побережье Нового Южного Уэльса. Велосипедисты врезались в мотоцикл полицейского, который внезапно остановился, чтобы позволить местному жителю выехать на проезжую часть с подъездной дорожки. Спортсмены получили повреждения голеней, порезы и ссадины, а также травмы головы. Врачи скорой помощи Нового Южного Уэльса оказали помощь велосипедистам и полицейскому на месте происшествия.
Самые серьезные травмы получил 25-летний Бен Кармэн. На некоторое время он был помещен в искусственную кому, в настоящее время спортсмен находится в сознании. "У него довольно серьезные травмы голени", - сообщил сотрудник скорой помощи Нового Южного Уэльса Грант Прендергаст, комментарий которого приводит телеканал.
It was supposed to be the final day of a big race, but ten of the country's top cyclists have been taken out in a horrific smash involving a police motorbike. @RuthWW #9News pic.twitter.com/nlKkmqbZpM— 9News Australia (@9NewsAUS) December 6, 2020
Все десять велосипедистов, включая Кармэна, были доставлены в больницы в городах Твид-Хедс, Голд-Кост и Мервилламба с травмами, не угрожающими жизни.