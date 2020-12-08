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Фигурное катание

Заразившийся коронавирусом фигурист Алиев проходит лечение дома

Повторный тест спортсмен сдаст через три-четыре дня
Дмитрий Алиев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев, заразившийся коронавирусом, проходит лечение дома. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуриста Евгений Рукавицын.

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3 декабря пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила о том, что 21-летний фигурист не сможет выступить на пятом этапе кубка страны в Москве из-за положительного теста на коронавирус.

"Госпитализация не потребовалась, Дмитрий лечится дома, - сообщил Рукавицын. - Строго следует рекомендациям врачей, восстанавливается. Повторный тест будет через три-четыре дня".

Помимо золотой медали чемпионата Европы, в активе Алиева серебро европейского первенства. Также он является чемпионом России.

Теги
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