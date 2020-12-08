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Бокс

СМИ: женщина-боксер обвиняется в убийстве 66-летнего мужа в результате избиения

Вивиан Обенауф обвиняется в том, что избила своего мужа Томаса в ресторане Des Alpes в швейцарском Интерлакене
Вивиан Обенауф (справа) EPA/GIAN EHRENZELLER
Описание
Вивиан Обенауф (справа)
© EPA/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 8 декабря. Трехкратная претендентка на титул чемпионки мира по боксу Вивиан Обенауф арестована по подозрению в убийстве своего мужа Томаса. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Бразильянка Обенауф, проживающая в Швейцарии, обвиняется в том, что 19 октября избила своего 66-летнего мужа Томаса в ресторане Des Alpes, владельцем которого он являлся, в швейцарском Интерлакене. Спортсменка была арестована на этой неделе и в настоящее время находится под следствием. Ее муж умер в результате "нападения с применением насилия".

Люди, знавшие спортсменку, говорили, что она не стеснялась драться за пределами ринга, если выходила из себя. Как сообщает швейцарская газета Blick, в октябре 2016 года она провела несколько часов в тюремной камере в Лондоне за то, что ударила по лицу мужчину, который приставал к ней в ночном клубе.

Обенауф 34 года, она вышла замуж за Томаса в январе 2020 года. За время своей профессиональной карьеры провела 20 боев, в 14 из которых одержала победу (7 - нокаутом), в 6 потерпела поражения. Она трижды участвовала в боях за титул чемпионки мира, все поединки проиграв. После завершения спортивной карьеры в прошлом году Обенауф начала работать в гастрономической индустрии в Швейцарии, а затем открыла тренажерный зал.

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