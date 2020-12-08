Около 35% зрителей смогут посетить чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Трибуны челябинского ледового дворца спорта "Трактор" на время чемпионата России по фигурному катанию смогут вместить до 35% зрителей, турнир пройдет со строжайшим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, вызванных ситуацией с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря, прибытие гостей и участников турнира ожидается 22 декабря, отъезд - 28 декабря.

"Соревнования пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, будут приняты строжайшие санитарные меры, - сообщили в пресс-службе. - Аккредитации на турнир будут выдаваться только при условии наличия отрицательного теста ПЦР. Заполняемость трибун составит не более 35 процентов от вместимости арены "Трактор", то есть около 2 300 человек на каждый вид программы".

Первая партия билетов, которая поступила в продажу 9 ноября, была раскуплена за два дня. 7 декабря в продажу поступила новая партия билетов.

"Накануне, 7 декабря, в продажу поступила новая партия билетов, в том числе и на торжественную церемонию открытия соревнований, которая пройдет 24 декабря, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Она пройдет таким образом, чтобы соблюдались санитарные нормы и социальная дистанция между артистами. Формат церемонии еще обсуждается - возможно, будут использованы мультимедийные формы".