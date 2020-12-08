Фазель: IIHF в вопросе с чемпионатом мира - 2021 не должна быть заложницей политики

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) в вопросе проведения чемпионата мира следующего года в Минске и Риге не должна быть заложницей политических игр. Об этом ТАСС заявил президент организации Рене Фазель.

Фазель: МОК не станет вмешиваться в вопрос проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года

Ранее различные европейские общественные организации из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии призывали IIHF перенести чемпионат мира из Минска.

"Мы пристально смотрим за ситуацией. Наша цель - провести турнир в Белоруссии, мы хотим сделать это ради болельщиков, которые этого заслуживают, и мы не должны позволять себе находиться под давлением политики и не хотим быть заложниками политических игр. Безопасность и здоровье участников турнира и зрителей - это наш приоритет, и у нас довольно прозрачное обсуждение с местными властями", - сказал Фазель.

Глава IIHF отметил, что он не ожидает переноса турнира из Минска. "Придет время принять самое последнее финальное решение, переносить турнир или нет, но наша цель - поехать в Белоруссию. Я надеюсь, что со временем ситуация успокоится и белорусские власти найдут выход из нынешней ситуации", - подчеркнул он.

"Мы оставили время для того, чтобы принять решение. У нас тесный контакт с латвийскими и белорусскими организаторами. Мы планируем поехать в Белоруссию, чтобы пообщаться там с людьми. Мы хотели поехать туда на этой неделе, но вирус нам не позволил этого сделать, и мы пообщаемся, как только поедем в Белоруссию", - добавил он.

Ранее пресс-служба IIHF сообщила о том, что тесты на коронавирус Фазеля и генерального секретаря организации Хорста Лихтнера показали положительный результат. Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня.