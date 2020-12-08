В Молдавии задержаны четверо подозреваемых в организации договорных футбольных матчей

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии задержал четырех подозреваемых в организации договорных матчей в чемпионате страны по футболу. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении НАЦ.

"Четверо человек задержаны, еще 11 подозреваются в организации договорных футбольных матчей. Среди них президенты футбольных клубов, руководители спортивных школ и игроки, которые представляют половину из десяти команд национального дивизиона", - говорится в сообщении. Операция была проведена совместно с специалистами Европола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые оказали следователям информационную помощь.

По данным следствия, в обмен на вознаграждение некоторые футболисты играли таким образом, чтобы свести матч к нужному результату, который заранее был известен сделавшим ставки букмекерам, в том числе и зарубежным. Только в нынешнем году было проведено более 20 договорных матчей, а ориентировочная выручка тех, кто их организовал, составила около €600 тыс.

Если вина задержанных будет доказана, они могут получить наказание в виде штрафа в 250 тыс. лей (около 14 тыс. долларов) или тюремного срока от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от четырех до семи лет.

Это уже не первый скандал с договорными матчами в молдавском футболе. В 2015 году стало известно о попытках повлиять на некоторых игроков молодежной сборной страны перед матчем с командой Бельгии.