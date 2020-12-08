Арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск РФС к компании "Телеспорт"

ТАСС, 8 декабря. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию маркетинговой компании "Телеспорт" и согласился с решением арбитражного суда Москвы о взыскании с "Телеспорта" задолженности перед Российским футбольным союзом (РФС) в размере €530 тыс. Об этом сообщается на официальном сайте арбитражного суда Москвы.

Решение арбитражного суда по иску, предъявленному в декабре 2019 года, было вынесено в августе. В процессе слушания суд отклонил доводы ответчика о пропуске трехгодичного срока подачи иска и о том, что акты сверки за 2016 и 2018 года, в которых "Телеспорт" признавал наличие долга, были подписаны неуполномоченным лицом. Первая инстанция полностью удовлетворила иск, а после отклонения апелляции ее решение вступило в законную силу.

Спор возник в результате заключения между "Телеспортом" и РФС договора услуг от 21 мая 2014 года, согласно которому РФС обязался разместить предоставленную "Телеспортом" рекламу по периметру поля во время выездных матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2016 года против команд Швеции и Австрии. РФС исполнил договоренность полностью, но "Телеспорт" заплатил за услуги сумму около €243 тыс. из положенных более €772 тыс. Комментируя подачу иска, пресс-служба РФС отмечала, что долг возник в связи с тем, что у Внешпромбанка, который должен был перевести деньги, в 2016 году была отозвана лицензия.

"Телеспорт" занимается трансляциями спортивных событий, привлечением потенциальных спонсоров и рекламодателей для федераций и чемпионатов по различным видам спорта, как в России, так и за ее пределами.