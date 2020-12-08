Тарасов и Кадейкин заменят Бердина и Каменева в составе сборной России по хоккею

ТАСС, 8 декабря. Голкипер Даниил Тарасов и нападающий Александр Кадейкин заменят вратаря Михаила Бердина и форварда Владислава Каменева в составе сборной России по хоккею на втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Матчи турнира пройдут с 17 по 20 декабря на "ЦСКА-Арене", вмещающей 12,1 тыс. человек. В связи с эпидемиологической ситуацией билеты будут продаваться только на встречи с участием сборной России. Россияне 17 декабря сыграют с командой Швеции, 19 декабря - с чехами, 20 декабря - с финнами. Трибуны разрешено заполнять не более чем на 25%.

Сборная России выиграла первый этап Евротура - Кубок Карьяла, выступая молодежным составом под руководством главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова, и лидирует в турнирной таблице, набрав 8 очков в трех играх. Вторыми идут чехи (6), третьими - финны (3), четвертыми - шведы (1).