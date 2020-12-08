Бобровникова: российским гандболисткам не хватает прогулок по городу на чемпионате Европы

Сборная России одержала победы во всех трех матчах предварительного этапа чемпионата Европы, который проходит в Дании. В связи с пандемией коронавируса команды вынуждены почти все свободное время проводить в отеле.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российским гандболисткам во время чемпионата Европы не хватает возможности беспрепятственно выйти на улицу и прогуляться по городу. Об этом левая полусредняя сборной России Владлена Бобровникова рассказала журналистам во вторник.

"Немного напрягает то, что нет возможности выходить на улицу, - сказала Бобровникова. - Обычно, когда приезжаешь на турнир, есть возможность пройтись по городу, по его центральной улице, устроить мини-шопинг, зайти в кафе. Здесь же мы специально выходим на игру минут за пять, чтобы постоять подольше на улице перед тем, как сесть в автобус. Впрочем, у меня в номере так проветривают, что я словно на улице живу".

Спортсменка отметила, что в отеле хорошие условия для проживания. "Еда у нас хорошая. Стараемся не думать о коронавирусе. Единственное, нужно постоянно сдавать тесты", - заметила она.

Дарья Дмитриева, в свою очередь, отметила, что на следующем этапе турнира основными соперницами россиянок будут датчанки. "Француженки играют в знакомый нам гандбол, а вот датчанки стали лучше: добавились новые игроки, поменялся тренер. Мне кажется, что датчанки сейчас посильнее", - сказала она.

Сборная России в основном раунде будет играть в группе I вместе с тремя лучшими командами группы A предварительного раунда. Из группы A в основном раунде сыграют датчанки и француженки, последнюю путевку разыграют команды Черногории и Словении, которые проведут очный матч 8 декабря. Чемпионат Европы продлится до 20 декабря. Все полуфиналисты турнира получат путевки на мировое первенство 2021 года.