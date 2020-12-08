Халили с Гараничевым присоединились к сборной России по биатлону перед этапом КМ в Австрии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Биатлонисты Карим Халили и Евгений Гараничев присоединились к сборной России перед этапом Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом журналистам сообщил старший тренер мужской команды Юрий Каминский.

Завершился этап Кубка мира по биатлону в Финляндии

Не выше четвертого. Завершился этап Кубка мира по биатлону в Финляндии

Халили призван заменить Семена Сучилова, который неудачно выступил на первых двух этапах Кубка мира в Контиолахти.

"Халили с Гараничевым вчера поздно приехали, сегодня тренировались", - сказал Каминский.

Гараничев отобрался на этапы Кубка мира в Контиолахти, но выступить там не сумел - олимпийский призер был временно изолирован, поскольку контактировал с Антоном Бабиковым, у которого был обнаружен коронавирус. Чтобы иметь возможность тренироваться, биатлонист на время вернулся из Финляндии в Россию. Халили пробился в сборную благодаря удачному выступлению на этапах Кубка России.

Хохфильцен примет два этапа Кубка мира, которые пройдут 11-13 декабря и 17-20 декабря.