Каминский хотел бы, чтобы биатлонист Логинов готовился к сезону вместе со сборной России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский хотел бы, чтобы лидеры команды Александр Логинов и Матвей Елисеев готовились к сезону в составе команды. Об этом Каминский рассказал журналистам.

Халили с Гараничевым присоединились к сборной России по биатлону перед этапом КМ в Австрии

Российская мужская команда неудачно стартовала в этом сезоне: на этапах Кубка мира в Контиолахти был обновлен антирекорд, в личных гонках в десятку сильнейших только раз сумел пробиться Логинов. Действующий чемпион мира готовился к сезону отдельно от сборной.

"К конкуренции в команде я отношусь с большим трепетом. Конкуренция - это двигатель прогресса. Да, спортсмен сам должен мотивировать себя, но таких спортсменов очень мало. Поэтому было бы неплохо, если бы команда готовилась централизованно", - сказал Каминский.

"Сегодня мы как раз обсуждали этот вопрос с [тренером сборной] Максимом Максимовым. В нашей команде нет идеальных спортсменов, идеальные спортсмены вообще редкость. Один из таких, кто был близок к идеальному, недавно ушел из спорта - Мартен Фуркад", - добавил он.

Каминский считает, что работая в одной команде спортсмены могли бы учиться друг у друга. "Елисеев здорово проходит спуски, повороты. Логинов хорош на крутых подъемах, таких как в Контиолахти. Это мог бы перенять Эдуард Латыпов", - сказал тренер.

"Было бы неплохо, чтобы они готовились вместе. Перед следующим сезоном проведем анализ. Если этим спортсменам лучше готовиться самостоятельно и это дает результат, то препятствовать не нужно. Но если результата нет, то нужно готовиться централизованно", - добавил он.