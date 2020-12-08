Российские бобслеистки не выступят на этапах Кубка мира в Игльсе из-за коронавируса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по бобслею не допущена до участия в декабрьских этапах Кубка мира в австрийском Игльсе. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

"Наша женская бобслейная команда, к моему большому сожалению, вынуждена пропустить и два австрийских этапа Кубка мира. Две спортсменки заразились коронавирусом, а еще две контактировали с заболевшими. Поэтому отстранены на 10 дней", - сказала Аникина.

"Наши два мужских экипажа с пилотами Алексеем Стульневым и Ростиславом Гайтюкевичем готовятся выступить в Игльсе. Очень надеюсь, что с ними все будет в порядке", - отметила собеседница ТАСС.

Ранее мужская и женская сборные России по бобслею из-за карантина вынуждены были пропустить ноябрьские этапы Кубка мира, которые проходили в латвийской Сигулде.

Этапы Кубка мира по бобслею и скелетону пройдут в Игльсе с 11 по 13 декабря и с 18 по 21 декабря

Гайтюкевич вместе с разгоняющим Романом Кошелевым на первом этапе Кубка Европы, проходившем с 5 по 6 декабря в германском Винтерберге, выиграли серебро и бронзу. Чемпионка Европы 2020 года Надежда Сергеева в минувшую субботу победила на первом в истории этапе Мировой серии в монобобе.