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Хайнаньский марафон 2021 года пройдет в городе Санья 10 января

Его программа будет включать в себя три дистанции

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек примут участие в марафоне, который состоится в китайском городе Санья (южная провинция Хайнань) 10 января 2021 года. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на организаторов забега.

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Программа марафона будет включать в себя три дистанции: полный марафон, полумарафон и минимарафон. В общей сложности для прохождения различных дистанций зарегистрировалось уже порядка 10 тыс. участников. Из них 3 тыс. побегут полный марафон, 6 тыс. человек выйдут на дистанцию полумарафона, а остальные примут участие в минимарафоне.

Стартовать все участники будут от южных ворот театра Мэйличжигуань, а завершат его в разных точках в зависимости от дистанции забега. Финишная черта для тех, кто побежит полную дистанцию, разместится на площади Хайюэ в заливе Саньявань.

Хайнаньский марафон проводится в городе-курорте Санья с 2016 года.

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