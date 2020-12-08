{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Травма не помешает Куклиной выступить на этапах Кубка мира в Хохфильцене

Тренерский штаб рассчитывает, что спортсменка подойдет к гонкам в оптимальной форме

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина выступит на этапах Кубка мира в Хохфильцене, несмотря на небольшую травму, которую она получила в первой гонке сезона. Об этом журналистам заявил старший тренер женской сборной Михаил Шашилов.

На эту тему

Куклина на этапе Кубка мира в Финляндии упала при прохождении дистанции и получила ушибы локтя, ребер, спины. Оставшиеся гонки она пропустила.

"Здесь она будет стартовать в спринте на третьем этапе, - сказал Шашилов. - Посмотрим, в каких кондициях она будет. Мы на нее надеемся, вопросов нет".

Хохфильцен примет два подряд этапа Кубка мира. Первый пройдет с 11 по 13 декабря, следующий - с 17 по 20 декабря.

Теги
Биатлон
Сборные по баскетболу
Базаревич: удивила форма Воронцевича, сумевшего "с листа" сыграть за сборную
33-летний форвард находится без клуба
Читать полностью