Травма не помешает Куклиной выступить на этапах Кубка мира в Хохфильцене

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина выступит на этапах Кубка мира в Хохфильцене, несмотря на небольшую травму, которую она получила в первой гонке сезона. Об этом журналистам заявил старший тренер женской сборной Михаил Шашилов.

Куклина на этапе Кубка мира в Финляндии упала при прохождении дистанции и получила ушибы локтя, ребер, спины. Оставшиеся гонки она пропустила.

"Здесь она будет стартовать в спринте на третьем этапе, - сказал Шашилов. - Посмотрим, в каких кондициях она будет. Мы на нее надеемся, вопросов нет".

Хохфильцен примет два подряд этапа Кубка мира. Первый пройдет с 11 по 13 декабря, следующий - с 17 по 20 декабря.