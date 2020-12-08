Базаревич: удивила форма Воронцевича, сумевшего "с листа" сыграть за сборную

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Находящийся без клуба форвард Андрей Воронцевич сумел "с листа" сыграть за сборную России в отборочных матчах к чемпионату Европы 2022 года, он находится в хороших физических кондициях и профессионально относится к делу. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич.

Воронцевич был выбран капитаном сборной России по баскетболу на отборочные матчи, которые прошли в Таллине в конце ноября. Сперва российская команда обыграла эстонцев - 88:56, а затем уступила итальянцам - 66:70.

"Воронцевич сыграл хорошо. Наверное, с учетом ситуации даже лучше, чем могло быть, - сказал Базаревич. - Но выяснилось, что опытный баскетболист может сыграть и вот так, "с листа", зная систему и находясь в неплохих физических кондициях. Точнее в хороших. Когда мы с ним и Евгением Валиевым начинали индивидуальную работу за три недели до выезда в Таллин, чисто физическое состояние Андрея меня даже удивило для того момента, в котором он был. Значит, он профессионально относился, был готов играть".

Воронцевичу 33 года, он является трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и девятикратным победителем Единой лиги ВТБ. В составе сборной России Воронцевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.