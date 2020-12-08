{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Тренер биатлонной сборной Шашилов считает некрасивым заявление Резцовой о допинге

Он отметил, что не поддерживает позицию олимпийской чемпионки

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов считает некрасивыми слова олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой о повсеместном использовании спортсменами допинга. Об этом он заявил во вторник журналистам.

На эту тему
Не выше четвертого. Завершился этап Кубка мира по биатлону в Финляндии

Резцова, которая побеждала на Играх-1988 в лыжных гонках и на Играх-1992 в биатлоне, в интервью Sports.ru заявила, что допинг используют все. "Мы все допингисты, весь мир в допинге", - заявила она.

"Анфиса Анатольевна - уникальный человек. Я ее знаю с детства, еще когда она занималась лыжными гонками. Когда она была в команде, то очень много помогала девчонкам, не так как сейчас. Она была неформальным лидером биатлонной команды, она была неназванным ее капитаном. Она очень много сделала для нашей команды", - сказал Шашилов.

"Что с ней сейчас происходит? Сложно сказать. Не знаю, в каком состоянии она была. Она великая спортсменка, великая мать, но в этом вопросе я ее не поддерживаю. Получилось некрасиво, думаю, она не имела на это права", - добавил он.

Теги
Биатлон
Матч Лиги Европы между "Вильярреалом" и "Карабахом" не состоится из-за коронавируса
В игре не смогут принять участие 13 футболистов азербайджанской команды
Читать полностью