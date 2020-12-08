Базаревич считает странной систему отбора на баскетбольный чемпионат Европы

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич считает странной систему отбора на чемпионат Европы, а пандемия коронавируса только усложняет ситуацию. Об этом Базаревич рассказал в интервью ТАСС.

Сборная России находится на втором месте в отборочной группе к Евробаскету, набрав 6 очков в четырех матчах. Лидирует команда Италии (6 очков), третьими идут эстонцы (4), четвертыми - македонцы (2). В феврале команда Базаревича проведет в Перми заключительные матчи квалификации: 18 февраля состоится игра против команды Северной Македонии, а через три дня - с эстонцами.

"Очень сложно сейчас прогнозировать, что будет в феврале, как это все будет выглядеть в следующем "пузыре", будут зрители или нет, будет легче, чем сейчас, или нет, - сказал Базаревич. - В каком состоянии приедет Италия, захочет ли она везти боевой состав, "упираться" в матчах с другими соперниками. Очень странная система, когда одна команда в группе уже вышла на чемпионат Европы, но все еще может влиять на положение других сборных. Все это очень непонятно, а в связи с пандемией тем более невозможно предугадать, как это будет".

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах.