Базаревич: перенос Олимпийских игр не пошел на пользу баскетбольной сборной

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перенос летних Олимпийских игр на 2021 год не пошел на пользу баскетбольной сборной России, а нынешний сезон является одним из самых сложных для тренеров. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич.

"По-моему, это не пошло на пользу никому, - сказал Базаревич. - Наверное, это самый сложный сезон в карьере. Но у всех так".

Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса были перенесены с лета 2020 года, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа следующего года. Мужская сборная России трижды принимала участие в Олимпийских играх, высшим достижением национальной команды является третье место на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. В 2016 году россияне не принимали участия в олимпийском турнире по баскетболу.

Отборочные турниры к Олимпийским играм в Токио пройдут в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии. Изначально они должны были состояться 23-28 июля этого года, но были перенесены на срок с 29 июня по 4 июля 2021 года.

Россияне будут играть в хорватском Сплите, где поборются за выход в группе А с командами Мексики и Германии, в группе В сыграют сборные Туниса, Хорватии и Бразилии.