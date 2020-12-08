Фигуристка Самоделкина победила в соревнованиях юниорок на этапе Кубка России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Софья Самоделкина заняла первое место в соревновании юниорок на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию. Турнир проходит в Москве.

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Спортсменка в сумме за два проката набрала 237,28 балла (81,23 балла за короткую программу и 156,05 балла за произвольную). Второе место заняла Вероника Жилина (195,64; 77,28 + 118,36), третьей стала Елизавета Осокина (191,37; 68,16 + 123,21).

Самоделкина стала второй российской фигуристкой, исполнившей четверной прыжок (сальхов) и тройной аксель в одной программе. Ранее это удавалось Софье Акатьевой.

Этап Кубка России завершится во вторник, юниорские дуэты выступят с произвольными танцами.