Матч Лиги Европы между "Вильярреалом" и "Карабахом" не состоится из-за коронавируса

ТАСС, 8 декабря. Встреча шестого тура группового этапа Лиги Европы между испанским "Вильярреалом" и азербайджанским "Карабахом" не состоится из-за случаев заражения коронавирусом в команде из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба "Карабаха".

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Отмечается, что в матче не смогут принять участие 13 игроков "Карабаха" из 23 заявленных на текущий розыгрыш Лиги Европы. Девять футболистов сдали тесты на коронавирус, которые дали положительный результат, два игрока по совету врача не приступили к полноценным тренировкам после коронавируса, несмотря на то что их тесты дали отрицательный результат. Еще два футболиста не могут помочь команде из-за травм. Таким образом, матч "Вильярреал" - "Карабах" не состоится в запланированную дату 10 декабря, решение по этой игре будет принимать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Вильярреал" и "Карабах" выступают в группе I вместе с израильским "Маккаби" из Тель-Авива и турецким "Сивасспором". "Вильярреал" уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы, набрав после пяти туров 13 очков, а "Карабах" потерял шансы на участие в 1/16 финала турнира, в активе команды 1 очко. "Маккаби" и "Сивасспор" набрали 8 и 6 очков соответственно, они разыграют оставшуюся путевку в плей-офф Лиги Европы в очном матче.