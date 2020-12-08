Карякин заявил, что доволен своим стартом на суперфинале чемпионата России по шахматам

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гроссмейстер Сергей Карякин признался, что доволен своим стартом на суперфинале чемпионата России. Об этом он рассказал ТАСС.

После четырех туров проходящего в Москве суперфинала Карякин делит первую строчку с Яном Непомнящим.

"Я доволен тем, как начал выступление на турнире, рад, что две партии выиграл, причем в довольно необычной манере, - сказал Карякин. - Каждый раз, когда играю белыми, мои соперники хорошо готовы. Вот и сегодня я не смог доставить проблем Максиму [Чигаеву] в дебюте и все закончилось ничьей. А такая победа, как накануне, это всегда как праздник".

Суперфиналы 73-го чемпионата страны среди мужчин и 70-го национального первенства среди женщин стартовали 5 декабря и будут продолжаться до 16 декабря в Москве. Местом проведения турниров стал Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника, в здании которого располагается Музей шахмат.