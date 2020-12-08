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Футбол в России

Шамиль Газизов покинул пост генерального директора футбольного клуба "Спартак"

Функционер пришел в московский клуб летом 2020 года
Шамиль Газизов Вадим Брайдов/ТАСС
Описание
Шамиль Газизов
© Вадим Брайдов/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Шамиль Газизов покинул пост генерального директора московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что по решению совета директоров руководить клубом будет управляющий директор Евгений Мележиков, спортивным блоком будет управлять спортивный директор Дмитрий Попов.

Газизов пришел в "Спартак" летом 2020 года. Ранее он занимал пост генерального директора "Уфы" с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.

"Спартак" после 17 туров РПЛ занимает второе место, набрав 35 очков и уступая лидирующему "Зениту" по дополнительным показателям. В следующем туре красно-белые 12 декабря в гостях сыграют с "Сочи".

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