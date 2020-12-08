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Футбол в России

Евгений Мележиков будет руководить "Спартаком" вместо Газизова

Спортивный директор Дмитрий Попов займется управлением спортивным блоком, в частности трансферной политикой
Евгений Мележиков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Евгений Мележиков
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" возложил руководство клубом на управляющего директора Евгения Мележикова. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Во вторник "Спартак" объявил об отставке генерального директора клуба Шамиля Газизова.

"Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба", - говорится в сообщении.

Мележиков в сентябре был назначен директором по безопасности "Спартака". Ранее он занимал эту должность с 2015 по 2019 год.

Также сообщается, что управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, построением вертикали взаимодействия команд "Спартака" всех возрастов будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.

Газизов пришел в "Спартак" летом 2020 года. Ранее он работал на аналогичной должности в "Уфе".

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