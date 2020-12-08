"Автомобилист" проиграл "Авангарду" и потерпел девятое подряд поражение в КХЛ

ТАСС, 8 декабря. Омский "Авангард" дома обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Никита Комаров (8-я минута), Дамир Шарипзянов (25) и Денис Зернов (39). У проигравших отличился Алексей Василевский (14). Защитник екатеринбургской команды Захар Арзамасцев провел 600-й матч в КХЛ.

Команды провели третий матч в сезоне, в первой встрече победил "Авангард" со счетом 6:3, во второй - "Автомобилист" (4:3 ОТ).

"Автомобилист" проиграл девятый матч кряду, клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 40 очков в 33 играх. "Авангард" занимает второе место, набрав в 33 матчах 49 очков. В следующем матче екатеринбургский клуб 10 декабря на выезде сыграет с петербургским СКА, "Авангард" в этот же день примет ЦСКА.

В другом матче вторника ярославский "Локомотив" в гостях переиграл хабаровский "Амур" со счетом 4:3, а подольский "Витязь" на выезде оказался сильнее новосибирской "Сибири" (2:1).