Плющенко: юниорка Жилина в произвольной программе на Кубке России стерла ногу в кровь

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская юниорка Вероника Жилина прекрасно откатала короткую программу на Кубке России в Москве, однако не справилась с произвольной из-за боли в ноге - фигуристка натерла ногу коньком. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки Евгений Плющенко.

В короткой программе Жилина впервые в сезоне исполнила каскад с тройным акселем и тройным тулупом, получив за него два бонусных балла, еще два - за вращения четвертого уровня. В произвольной программе на музыку Камиля Сен-Санса "Самсон и Далила" она упала с двух четверных тулупов и тройного лутца. "Мы и в горести, и в радости. Ничего страшного", - сказал Плющенко спортсменке после неудачи.

"Вероника прекрасно откатала короткую программу, впервые исполнив в ней каскад из тройного акселя и тройного тулупа - это сложная программа, и она с ней прекрасно справилась, - рассказал Плющенко. - Произвольная, в которой мы пошли на два четверных тулупа, ей сегодня не удалась. Была прекрасная шестиминутная разминка, после которой она пошла перевязывать ботинки - она выступала пятой. В ботинке у нее была поролоновая губка, которая страховала ногу, но после перевязки она съехала на язычок ботинка и очень сильно давила, так что во время проката она думала уже не о программе, а как доехать ее до конца - стерла ногу в кровь".

"Но Вероника - умница, боец, ведь она очень сильно болела, плюс была травма спины, но несмотря на это отработала, выстояла, пошла на сложнейшую программу. У нее все впереди. Много работаем с ней, сотрудничаем с ее мамой Людмилой Николаевной, так что все, думаю, будет в порядке. Работаем дальше", - подчеркнул Плющенко.

"У нее сложные, насыщенные программы - их ставил Сергей Розанов, за что ему большое спасибо. Пока мы их еще немного дорабатываем. Вероника сильна, а будет еще сильнее. Сейчас главное для нас - восстановить ее здоровье", - заключил Плющенко.