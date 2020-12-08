Председатель совета директоров "Уфы" будет рад, если Газизов вернется в клуб

"Я, честно говоря, удивлен этому событию, слова с трудом подбираю. Это странно, когда команда идет на первом месте. Они громогласно заявили о том, что сокращают бюджет и приглашают Газизова для того, чтобы он тратил меньше и эффективнее решал задачи. Команда на первом месте, бюджет сокращен, и задачи выполняются эффективно", - сказал Мурзагулов.

"Значит, причина прощания в чем-то другом - я затрудняюсь ответить, в чем, но желаю "Спартаку" успехов во всех матчах, кроме игр с "Уфой". У Газизова есть много предложений. Если при этом он решит рассмотреть возможность возвращения на родину, мы, конечно, будем рады", - добавил он.

Мурзагулов считает, что Газизов, который покинул "Уфу" в июле этого года, мог пострадать из-за своей прямолинейности. "Мы понимали, что всякое может быть в Москве, где много политики и многое не связано с выполнением трудовых обязанностей, а с чем-то еще. Когда мы расставались, я ему говорил, что нужно развивать искусство интриг, которым он никогда не владел и всегда был достаточно прямолинейным человеком. Я говорил ему, что это единственное, что может ему помешать, и возможно, это произошло, но это мои догадки - я не буду что-то выуживать у Шамиля и рассказывать журналистам", - подчеркнул он.

До прихода в "Спартак" Газизов был генеральным директором "Уфы".