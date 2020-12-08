Карякин и Непомнящий делят лидерство после четырех туров суперфинала чемпионата России

В активе обоих гроссмейстеров по 3 очка. В четвертом туре Карякин сыграл вничью с Максимом Чигаевым, а Непомнящий обыграл Михаила Антипова. Также во вторник Никита Витюгов оказался сильнее Алексея Гоганова, а партии Владислав Артемьев - Владимир Федосеев, Максим Матлаков - Андрей Есипенко, Петр Свидлер - Даниил Дубов завершились вничью.

В турнирной таблице вслед за Карякиным и Непомнящим расположились Чигаев и Федосеев (по 2,5 очка), далее идут Артемьев, Свидлер, Дубов, Витюгов (по 2), Есипенко, Гоганов (по 1,5), Антипов, Матлаков (по 1).

В женских соревнованиях первое место занимает Полина Шувалова, набравшая в четырех турах 4 очка. Во вторник она обыграла Татьяну Гетьман. Также в четвертый игровой день Александра Костенюк обыграла Юлию Григорьеву, Александра Горячкина - Алису Галлямову, Наталья Погонина - Марину Гусеву, Валентина Гунина - Алину Кашлинскую, Ольга Гиря и Лея Гарифуллина сыграли вничью. В турнирной таблице после Шуваловой идут Горячкина, Погонина (по 3 очка), Гарифуллина (2,5), Галлямова, Гунина, Гусева (по 2), Гиря, Костенюк, Кашлинская (по 1,5), Григорьева, Гетьман (по 0,5).

Суперфиналы 73-го чемпионата страны среди мужчин и 70-го национального первенства среди женщин стартовали 5 декабря и будут продолжаться до 16 декабря в Москве. Местом проведения турниров стал Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника, в здании которого располагается Музей шахмат. Соревнования проходят по круговой системе в 11 туров.