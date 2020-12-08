Сборная России по футболу начнет квалификацию ЧМ-2022 на Мальте

ТАСС, 8 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал расписание отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Все встречи пройдут в 2021 году.

Календарь сборной России:

Мальта - Россия, 24 марта

Россия - Словения, 27 марта

Словакия - Россия, 30 марта

Россия - Хорватия, 1 сентября

Кипр - Россия, 4 сентября

Россия - Мальта, 7 сентября

Россия - Словакия, 8 октября

Словения - Россия, 11 октября

Россия - Кипр, 11 ноября

Хорватия - Россия, 14 ноября

Жеребьевка квалификационного турнира прошла в понедельник. В нем примут участие рекордные 55 сборных Европы. Они разбиты на 10 групп. В каждой группе команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.