Прощание с Виктором Понедельником пройдет в Москве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Прощание с чемпионом Европы по футболу 1960 года Виктором Понедельником состоится в Москве. Как сообщил во вторник ТАСС глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, прах будет предан земле, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.

"Родственники чемпиона Европы по футболу 1960 года Виктора Понедельника приняли решение о кремации, которая пройдет в Москве. Там же пройдет прощание, точная дата пока не известна. При этом родные намерены исполнить волю усопшего и предать его прах земле в Ростове-на-Дону. Церемония пройдет, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация", - рассказал Логвиненко.

О смерти Понедельника стало известно в субботу, ему было 83 года. Понедельник является победителем первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году. Он был последним из остававшихся в живых чемпионов того турнира.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. Также в составе сборной он стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду провел 29 матчей, в которых забил 20 голов.