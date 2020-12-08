Тренерский штаб сборной России не участвовал в составлении календаря отбора на ЧМ-2022

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Тренеры сборной России по футболу не принимали участия в составлении календаря отборочного турнира чемпионата мира в европейской зоне. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Россияне сыграют на выезде с командой Мальты в первом матче 24 марта.

"В целом же положительных или же отрицательных эмоций по поводу календаря не испытываем. Воспринимаем его как данность, тем более что в составлении расписания мы участия не принимали. Если говорить о расписании матчей, то думаю, что оно примерно одинаково для всех команд", - сказал Черчесов.

"Понятно, что будем изучать соперников и готовиться ко всем играм со всей ответственностью. Первый выезд в марте - достаточно непростой с точки зрения логистики и перелетов. На нем и будем концентрироваться в первую очередь", - добавил он.

Черчесов отдельно отметил сложности календаря. "Сначала мы отправимся на Мальту, затем вернемся домой и сыграем со Словенией, и, наконец, совершим выезд в Словакию. Предстоит тщательно продумать подготовку с учетом такого разъездного графика. Также отметим, что гостевой матч с Кипром пройдет в сентябре в дневное время, и там наверняка будет очень жарко. Ну и завершим отборочный цикл в Хорватии - это тоже важный момент, ведь последние матчи всегда стоят особняком", - заключил он.