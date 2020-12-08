Футболист дортмундской "Боруссии" Мукоко стал самым молодым участником Лиги чемпионов

ТАСС, 8 декабря. Форвард дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче Лиги чемпионов.

Мукоко вышел на замену на 58-й минуте матча последнего тура группового этапа турнира против петербургского "Зенита". Его возраст - 16 лет 18 дней.

Ранее это достижение принадлежало нигерийцу Селестину Бабаяро, который дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 16 лет 85 дней.

Мукоко родился в Камеруне, но представляет Германию. Он провел за основную команду "Боруссии" четвертый матч. В составе команды из игроков до 19 лет (U-19) он провел 25 матчей и забил 47 голов, в составе команды U-17 в его активе 56 матчей и 90 голов. Мукоко ранее стал самым молодым футболистом, сыгравшим за сборную Германии U-20.