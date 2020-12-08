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Лига чемпионов

"Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:2
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос и полузащитник "Боруссии" Джуд Беллингем Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос и полузащитник "Боруссии" Джуд Беллингем
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В составе российской команды забитым мячом отметился Себастьян Дриусси (16-я минута). У гостей отличились Лукаш Пищек (68) и Аксель Витсель (79), выступавший за "Зенит" с 2012 по 2016 год.

"Зенит" не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги чемпионов. Ранее команда лишилась шансов на попадание в весеннюю стадию еврокубков. Свою предыдущую победу в Лиге чемпионов "Зенит" одержал 27 ноября 2019 года, обыграв дома французский "Лион" (2:0). В прошлом сезоне "Зенит" также занял последнее место в группе.

"Зенит" и "Боруссия" сыграли четвертую очную встречу в рамках Лиги чемпионов. Команды встречались в 1/8 финала турнира сезона-2013/14, петербуржцам удалось выиграть в ответной гостевой игре со счетом 2:1, однако по разнице мячей дальше прошла "Боруссия", так как победила в первом матче со счетом 4:2. В первом матче команд в нынешнем сезоне "Боруссия" обыграла "Зенит" со счетом 2:0.

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Футболист дортмундской "Боруссии" Мукоко стал самым молодым участником Лиги чемпионов

В составе "Боруссии" во втором тайме на поле вышел нападающий Юссуфа Мукоко. Он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, в день матча с "Зенитом" ему исполнилось 16 лет 18 дней. Он превзошел достижение защитника Селестина Бабаяро, который дебютировал в турнире 23 ноября 1994 года в составе бельгийского "Андерлехта" в возрасте 16 лет 85 дней.

В турнирной таблице группы F "Зенит" занял последнее, четвертое место, набрав 1 очко. "Боруссия" с 13 очками стала первой. Второе место занял итальянский "Лацио", в его активе 10 очков, "Боруссия" и "Лацио" сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место с 8 очками занял бельгийский "Брюгге", который примет участие в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига чемпионов-2020/21. Группа F
МестоКомандаИВНПМО
1Боруссия Д641112-513
2Лацио624011-710
3Брюгге62228-108
4Зенит60154-131

 

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