"Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов

В составе российской команды забитым мячом отметился Себастьян Дриусси (16-я минута). У гостей отличились Лукаш Пищек (68) и Аксель Витсель (79), выступавший за "Зенит" с 2012 по 2016 год.

"Зенит" не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги чемпионов. Ранее команда лишилась шансов на попадание в весеннюю стадию еврокубков. Свою предыдущую победу в Лиге чемпионов "Зенит" одержал 27 ноября 2019 года, обыграв дома французский "Лион" (2:0). В прошлом сезоне "Зенит" также занял последнее место в группе.

"Зенит" и "Боруссия" сыграли четвертую очную встречу в рамках Лиги чемпионов. Команды встречались в 1/8 финала турнира сезона-2013/14, петербуржцам удалось выиграть в ответной гостевой игре со счетом 2:1, однако по разнице мячей дальше прошла "Боруссия", так как победила в первом матче со счетом 4:2. В первом матче команд в нынешнем сезоне "Боруссия" обыграла "Зенит" со счетом 2:0.