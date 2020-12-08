Газзаев: матч с хорватами на выезде может стать решающим для сборной России в отборе ЧМ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заключительный матч квалификационного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года против хорватов может стать решающим для сборной России в борьбе за первое место в группе и прямое попадание в основную часть турнира. Такое мнение ТАСС высказал бывший наставник национальной сборной депутат Госдумы Валерий Газзаев.

Российские футболисты сыграют в группе Н, где встретятся со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Во вторник было опубликовано расписание матчей. Россияне начнут отборочный турнир гостевой встречей с командой Мальты 24 марта. В заключительной игре сборная России на выезде сыграет с командой Хорватии 14 ноября 2021 года.

"Заключительный матч между сборными России и Хорватии может стать решающим в борьбе за первое место в группе. Фаворитами группы являются россияне и хорваты, они и разыграют между собой первое и второе места. Конечно, хотелось бы, чтобы наша сборная заняла первое место, чтобы не играть в дополнительных матчах", - отметил Газзаев.

"Если говорить о силе команд, то нужно с уважением отнестись и к Словакии, и к Словении. Символично, что последняя игра на выезде у нас с хорватами. Конечно, лучше бы провели эту встречу в России, но это жребий", - добавил собеседник агентства.