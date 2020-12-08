"Лацио" сыграл вничью с "Брюгге" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 8 декабря. Итальянский футбольный клуб "Лацио" дома сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев мячи забили Хоакин Корреа (12-я минута) и Чиро Иммобиле (27, с пенальти), у проигравших отличились Руд Вормер (15) и Ханс Ванакен (76). На 39-й минуте украинский защитник бельгийского клуба Эдуард Соболь получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В другом матче группы F петербургский "Зенит" дома проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2.

"Лацио" с 10 очками завершил групповой этап на втором месте, "Боруссия", досрочно обеспечившая себе участие в плей-офф, стала первой с 13 очками в активе. "Брюгге" занял третье место (8) и примет участие в 1/16 финала Лиги Европы. "Зенит" стал последним в квартете (1), подопечные Сергея Семака лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках за тур до окончания групповой стадии.

Наивысшим достижением "Лацио" в Лиге чемпионов является выход в четвертьфинал турнира в сезоне-1999/00.