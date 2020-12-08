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Лига чемпионов

Футболисты "Башакшехира" ушли с поля в матче Лиги чемпионов с ПСЖ

Тренер турецкого клуба Пьер Вебо заявил о расистских высказываниях в его адрес от резервного судьи
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 8 декабря. Футболисты и тренеры турецкого "Башакшехира" покинули поле в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

По сообщению пресс-службы турецкого клуба, расистские оскорбления от резервного судьи были направлены в адрес помощника главного тренера Пьера Вебо.

Команда в полном составе отказалась продолжать матч и ушла в раздевалку. Команды сыграли 14 минут, счет 0:0.

Матч обслуживает румынская судейская бригада под руководством Овидиу Хацегана, помогают ему Октавиан Шовре и Себастьян Георге, резервный судья - Себастьян Колтеску.

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