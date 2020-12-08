Фавр: дортмундской "Боруссии" тяжело далась победа над "Зенитом" в матче ЛЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Победа над петербургским "Зенитом" в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов тяжело далась дортмундской "Боруссии". Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер германской команды Люсьен Фавр.

"Зенит" во вторник проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 в домашнем матче группового этапа. Для петербургской команды данная встреча не имела турнирного значения - "Зенит" досрочно занял последнее место группы F после проигрыша бельгийскому "Брюгге" 3 декабря со счетом 0:3.

"Победа оказалась трудной. У "Зенита" достаточно укомплектованная команда, играть было всем тяжело. Но мы не должны мечтать о том, чтобы было просто", - сказал Фавр.

Он добавил, что команда довольна своим положением в турнирной таблице, отметив, что в "Боруссии" много уставших игроков. "Мы вместе сделали это, я поздравляю игроков с этим", - сказал Фавр.

Главный тренер "Боруссии" также отметил, что команда начала играть лучше и энергичнее во втором тайме. "Это было трудно, мы уже в первом тайме заметили, что "Зенит" очень много контратаковал. [Игроки "Зенита"] Cердар Азмун и Себастьян Дриусси были очень опасными", - добавил Фавр.

В турнирной таблице группы F "Зенит" занял последнее, четвертое место, набрав 1 очко. "Боруссия" с 13 очками стала первой, второе место занял итальянский "Лацио", в его активе 10 очков. Обе команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место с 8 очками занял "Брюгге", который примет участие в 1/16 финала Лиги Европы.