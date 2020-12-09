"Локомотив" попробует обыграть "Баварию" в ЛЧ и продолжить выступление в еврокубках

"Локомотив" не доехал. Ни один российский клуб не выступит в плей-офф Лиги чемпионов

"Локомотив" досрочно потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако сохраняет возможность продолжить выступление во втором по значимости клубном турнире Старого Света - Лиге Европы.

Для этого железнодорожникам надо одержать победу над "Баварией" и ждать помощи от мадридского "Атлетико", который в параллельном матче должен не проиграть австрийскому "Зальцбургу". Мадридская команда еще не обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому встреча с австрийцами будет иметь для них турнирное значение.

"Бавария" же гарантировала себе первое место в группе А, поэтому на игру с "Локомотивом" может выставить экспериментальный состав. У "Локомотива" он точно будет не оптимальным, но по иной причине - в команде много травмированных. На прошлой неделе список пополнил Зе Луиш - автор результативной передачи в первом матче "Локомотива" и "Баварии" (1:2). Также в среду не сыграет Серкейра Мурило - основной центральный защитник московской команды дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

"Локомотив" не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов третий сезон подряд. В двух предыдущих розыгрышах команда занимала последнее место в группе и не выходила в весеннюю стадию еврокубков.