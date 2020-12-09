"Локомотив" попробует обыграть "Баварию" в ЛЧ и продолжить выступление в еврокубках

ТАСС, 9 декабря. "Локомотив" проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, соперником железнодорожников станет действующий победитель турнира германская "Бавария". Встреча пройдет в среду в Мюнхене и начнется в 23:00 мск.
"Локомотив" досрочно потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако сохраняет возможность продолжить выступление во втором по значимости клубном турнире Старого Света - Лиге Европы.
Для этого железнодорожникам надо одержать победу над "Баварией" и ждать помощи от мадридского "Атлетико", который в параллельном матче должен не проиграть австрийскому "Зальцбургу". Мадридская команда еще не обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому встреча с австрийцами будет иметь для них турнирное значение.
"Бавария" же гарантировала себе первое место в группе А, поэтому на игру с "Локомотивом" может выставить экспериментальный состав. У "Локомотива" он точно будет не оптимальным, но по иной причине - в команде много травмированных. На прошлой неделе список пополнил Зе Луиш - автор результативной передачи в первом матче "Локомотива" и "Баварии" (1:2). Также в среду не сыграет Серкейра Мурило - основной центральный защитник московской команды дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
"Локомотив" не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов третий сезон подряд. В двух предыдущих розыгрышах команда занимала последнее место в группе и не выходила в весеннюю стадию еврокубков.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|16-5
|13
|2
|Атлетико
|5
|1
|3
|1
|5-8
|6
|3
|Зальцбург
|5
|1
|1
|3
|10-15
|4
|4
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3