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Лига чемпионов

"Локомотив" попробует обыграть "Баварию" в ЛЧ и продолжить выступление в еврокубках

Победа позволит железнодорожникам рассчитывать на выход в 1/16 финала Лиги Европы
© AP Photo/Maxim Shemetov, pool

ТАСС, 9 декабря. "Локомотив" проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, соперником железнодорожников станет действующий победитель турнира германская "Бавария". Встреча пройдет в среду в Мюнхене и начнется в 23:00 мск.

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"Локомотив" досрочно потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако сохраняет возможность продолжить выступление во втором по значимости клубном турнире Старого Света - Лиге Европы.

Для этого железнодорожникам надо одержать победу над "Баварией" и ждать помощи от мадридского "Атлетико", который в параллельном матче должен не проиграть австрийскому "Зальцбургу". Мадридская команда еще не обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому встреча с австрийцами будет иметь для них турнирное значение.

"Бавария" же гарантировала себе первое место в группе А, поэтому на игру с "Локомотивом" может выставить экспериментальный состав. У "Локомотива" он точно будет не оптимальным, но по иной причине - в команде много травмированных. На прошлой неделе список пополнил Зе Луиш - автор результативной передачи в первом матче "Локомотива" и "Баварии" (1:2). Также в среду не сыграет Серкейра Мурило - основной центральный защитник московской команды дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

"Локомотив" не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов третий сезон подряд. В двух предыдущих розыгрышах команда занимала последнее место в группе и не выходила в весеннюю стадию еврокубков.

Лига чемпионов-2020/21. Группа A
МестоКомандаИВНПМО
1Бавария541016-513
2Атлетико51315-86
3Зальцбург511310-154
4Локомотив50325-83

 

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