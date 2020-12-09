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Лига чемпионов

"Башакшехир" выразил готовность продолжить матч ЛЧ в случае отстранения четвертого арбитра

Матч против ПСЖ был прерван в первом тайме, футболисты турецкого клуба покинули поле после расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра
Футболисты "Башакшехира" EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Футболисты "Башакшехира"
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Руководство турецкого футбольного клуба "Башакшехир" требует отстранить от матча с французским ПСЖ арбитра, которого обвиняют в расизме.

"Футболисты не выйдут на матч с ПСЖ, если на поле останется четвертый судья", - приводит во вторник Анатолийское агентство слова президента "Башакшехира" Гёкселя Гюмюшдага.

Встреча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов в Париже была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи. Игру обслуживает румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Четвертый арбитр - Себастьян Колтеску.

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