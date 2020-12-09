"Башакшехир" выразил готовность продолжить матч ЛЧ в случае отстранения четвертого арбитра

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Руководство турецкого футбольного клуба "Башакшехир" требует отстранить от матча с французским ПСЖ арбитра, которого обвиняют в расизме.

"Футболисты не выйдут на матч с ПСЖ, если на поле останется четвертый судья", - приводит во вторник Анатолийское агентство слова президента "Башакшехира" Гёкселя Гюмюшдага.

Встреча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов в Париже была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи. Игру обслуживает румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Четвертый арбитр - Себастьян Колтеску.