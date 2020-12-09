Семак: "Зенит" мог рассчитывать на лучший результат в игре ЛЧ с дортмундской "Боруссией"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает, что команда могла бы показать лучший результат в игре с дортмундской "Боруссией". Он также назвал все выступление "Зенита" в групповом этапе Лиги чемпионов "неприятным".

"Зенит" во вторник проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 в домашнем матче группового этапа. Для петербургской команды данная встреча не имела турнирного значения - "Зенит" досрочно занял последнее место группы F после проигрыша бельгийскому "Брюгге" 3 декабря со счетом 0:3.

"Неплохая игра по качеству, результат для нас неприятный, как и вся наша еврокубковая кампания. Сложно сказать, моменты у нас были. Могли рассчитывать сегодня на большее", - сказал Семак на пресс-конференции после матча.

Тренер также отметил, что понимает ответственность тренерского штаба за результат команды и сообщил, что команда будет работать над тем, чтобы выступить лучше. "Тренерский штаб понимает, что надо делать, и мы будем на это работать", - сказал Семак.