{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Семак: "Зенит" мог рассчитывать на лучший результат в игре ЛЧ с дортмундской "Боруссией"

Петербургский клуб уступил со счетом 1:2
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак EPA-EFE/MAURIZIO BRAMBATTI
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© EPA-EFE/MAURIZIO BRAMBATTI

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает, что команда могла бы показать лучший результат в игре с дортмундской "Боруссией". Он также назвал все выступление "Зенита" в групповом этапе Лиги чемпионов "неприятным".

На эту тему
"Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов

"Зенит" во вторник проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 в домашнем матче группового этапа. Для петербургской команды данная встреча не имела турнирного значения - "Зенит" досрочно занял последнее место группы F после проигрыша бельгийскому "Брюгге" 3 декабря со счетом 0:3.

"Неплохая игра по качеству, результат для нас неприятный, как и вся наша еврокубковая кампания. Сложно сказать, моменты у нас были. Могли рассчитывать сегодня на большее", - сказал Семак на пресс-конференции после матча.

Тренер также отметил, что понимает ответственность тренерского штаба за результат команды и сообщил, что команда будет работать над тем, чтобы выступить лучше. "Тренерский штаб понимает, что надо делать, и мы будем на это работать", - сказал Семак.

На эту тему
Фавр: дортмундской "Боруссии" тяжело далась победа над "Зенитом" в матче ЛЧ

Он сообщил, что руководство клуба оказывает ему полное доверие. "Полное доверие, те задачи, которые передо мной ставились перед началом сезона - они выполняются так, как должно быть. Что касается еврокубковой кампании - мы все расстроены, большего хотелось, будем работать, чтобы становиться сильнее. Со стороны руководства полное доверие, о будущем разговоров не было - у меня действующий контракт", - подчеркнул тренер, отвечая на вопрос журналистов о том, беседовал ли он с руководством "Зенита" после неудач в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице группы F "Зенит" занял последнее, четвертое место, набрав 1 очко. "Боруссия" с 13 очками стала первой, второе место занял итальянский "Лацио", в его активе 10 очков. Обе команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место с 8 очками занял "Брюгге", который примет участие в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига чемпионов
"Ювентус" обыграл "Барселону" в ЛЧ, Роналду и Месси провели первый очный матч за 2,5 года
Матч закончился со счетом 3:0, Роналду оформил дубль
Читать полностью