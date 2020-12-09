Семак: "Зенит" мог рассчитывать на лучший результат в игре ЛЧ с дортмундской "Боруссией"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает, что команда могла бы показать лучший результат в игре с дортмундской "Боруссией". Он также назвал все выступление "Зенита" в групповом этапе Лиги чемпионов "неприятным".
"Зенит" во вторник проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 в домашнем матче группового этапа. Для петербургской команды данная встреча не имела турнирного значения - "Зенит" досрочно занял последнее место группы F после проигрыша бельгийскому "Брюгге" 3 декабря со счетом 0:3.
"Неплохая игра по качеству, результат для нас неприятный, как и вся наша еврокубковая кампания. Сложно сказать, моменты у нас были. Могли рассчитывать сегодня на большее", - сказал Семак на пресс-конференции после матча.
Тренер также отметил, что понимает ответственность тренерского штаба за результат команды и сообщил, что команда будет работать над тем, чтобы выступить лучше. "Тренерский штаб понимает, что надо делать, и мы будем на это работать", - сказал Семак.
Он сообщил, что руководство клуба оказывает ему полное доверие. "Полное доверие, те задачи, которые передо мной ставились перед началом сезона - они выполняются так, как должно быть. Что касается еврокубковой кампании - мы все расстроены, большего хотелось, будем работать, чтобы становиться сильнее. Со стороны руководства полное доверие, о будущем разговоров не было - у меня действующий контракт", - подчеркнул тренер, отвечая на вопрос журналистов о том, беседовал ли он с руководством "Зенита" после неудач в Лиге чемпионов.
В турнирной таблице группы F "Зенит" занял последнее, четвертое место, набрав 1 очко. "Боруссия" с 13 очками стала первой, второе место занял итальянский "Лацио", в его активе 10 очков. Обе команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место с 8 очками занял "Брюгге", который примет участие в 1/16 финала Лиги Европы.