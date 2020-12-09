"Зенит" победил "Валенсию" в перенесенном матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 9 декабря. Российский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл испанскую "Валенсию" в перенесенном матче четвертого тура Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:72.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист российского клуба Остин Холлинз, набравший 20 очков. У "Валенсии" больше всех очков набрал Боян Дубилевич (18).

Матч должен был пройти 15 октября в Испании, но был отменен в связи с карантином в российском клубе. "Зениту" было засчитано техническое поражение, которое позже было отменено из-за внесения изменений в устав соревнований.

"Зенит" после десяти игр занимает четвертое место в турнирной таблице, "Валенсия" провела 12 матчей и располагается на восьмом месте. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга 10 декабря в гостях сыграет с испанским "Реалом", "Валенсия" в тот же день примет турецкий "Анадолу Эфес".